『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード ブルー 2XL【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 05時 57分に出品され04月12日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード ブルー 2XL



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34×55×1cm

・本体重量:0.167kg



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。