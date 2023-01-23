『ソリッドゴールド インディゴムーン 6kg 猫 ドライ フード全年齢対応 キャットフード 猫用フード チキン エッグ グレインフリー SOLID GOLD【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 23時 57分に出品され03月15日 23時 57分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【内容量】6kg



ソリッドゴールド インディゴムーン チキン&エッグは、チキンと魚肉をベースに

穀物を使わずに作られた、高たんぱく・高脂質な全年齢用の愛猫用の総合栄養食です。



グレインフリー＆グルテンフリー



ニンジン、クランベリーなど、厳選したスーパーフードを使用



化学物質、小麦、コーン、大豆不使用



サーモンオイル・タウリン配合