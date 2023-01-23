『【ALPHAICON】ホットドッグガード2ＸＬ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 23時 37分に出品され03月31日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・初めてALPHAICONをご検討いただくお客様は、必ず寸法をお測りになってから、お買い求めください。
・生地に伸縮性がありますのでぴったりめのサイズ感をお選びください。
・素材：ナイロン58％ ポリエステル37％ ポリウレタン5％
・機能：ストレッチ、防寒、１着で2色楽しめるリバーシブル
・カラー: (表)チャコールグレー・(裏)マスタード/(表)ブルーグレー・(裏)ボルドー ※リバーシブル仕様
・スライド画像で重ね着をしているエアライナーは別売りです。
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落札価格8547円
684 入札履歴
終了
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