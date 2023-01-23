『ジープ パーカー Jeep Big Logo Printing Hoodie ビッグ ロゴ プリンティング フーディー 全4色 JN5THU021BK/VI/MG/IV ウェア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 56分に出品され04月07日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジープ パーカー Jeep メンズ レディース Big Logo Printing Hoodie ビッグ ロゴ プリンティング フーディー BLACK ブラック MELANGE GRAY メランジ グレー IVORY アイボリー VIOLET バイオレッド JN5THU021BK/VI/MG/IV ウェア
1941年にアメリカで誕生し日本でも根強いファンの多い、JEEPよりアパレルラインが誕生。
アメ車好きには堪らないジープのファッションアイテムが勢ぞろい。
素材：綿62％、ポリエステル38％
※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、 また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。
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落札価格8547円
435 入札履歴
終了
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