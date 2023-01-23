『【在庫目安：お取り寄せ】 A-DATA Technology AX4U32008G16A-DCWHD45 XPG GAMMIX D45 WHITE DDR4-3200MHz U-DIMM 8GB×2 DUAL COLOR BOX【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 11時 30分に出品され03月27日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
AX4U32008G16A-DCWHD45 A-DATA Technology AX4U32008G16A AX4U32008G16ADCWHD45 A-DATA Technology XPG GAMMIX D45 WHITE DDR4-3200MHz U-DIMM 8GB×2 DUAL COLOR BOX
Patriot Memory Viper4 Blackout Series DDR4 3000MHz PC4-24000 32GB (16G
¥ 8547
Patriot Memory パトリオットメモリ Viper Steel RGB DDR4 3600MHz PC4-28800 32GB (
¥ 8547
G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR (DDR4-3200 CL16 8GB×2)
¥ 8547
【在庫目安：お取り寄せ】 IODATA SSPH-UA1RB USB3.2 Gen1（USB3.0)/ 2.0対応ポータブルSSD 1TB ワインレッド
¥ 8547
【在庫目安：お取り寄せ】 IODATA SSPH-UA1KB USB3.2 Gen1（USB3.0)/ 2.0対応ポータブルSSD 1TB スモーキーブラック
¥ 8547
【在庫目安：お取り寄せ】 IODATA SSPH-UA1NB USB3.2 Gen1（USB3.0)/ 2.0対応ポータブルSSD 1TB ミレニアム群青
¥ 8547
アドテック ADS2933D-R8GSB DDR4-2933 RDIMM 8GB SR x8(ADS2933D-R8GSB)
¥ 8545
G.Skill SniperX F4-3600C19D-16GSXWB (DDR4-3600 8GB×2)
¥ 8544
Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz PC4-28800 32GB (16GB x 2枚) アルミニウム製ヒート
¥ 8544
Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz PC4-28800 32GB (16GB x 2枚) アルミニウム製ヒート
¥ 8544
Crucial ノートPC用増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 3200MT/s(PC4-25600) CL22 SODIMM
¥ 8543
Crucial ノートPC用増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 3200MT/s(PC4-25600) CL22 SODIMM
¥ 8543
Crucial デスクトップ用増設メモリ 32GB(32GBx1枚) DDR4 3200MT/s(PC4-25600) CL22 UDIMM
¥ 8543
G.Skill F3-1600C9S-8GRSL DDR3L-1600 CL9 8GB×1
¥ 8540
XPG GAMMIX D10 デスクトップ用PCメモリ PC4-28800 DDR4 3600MHz 8GB×2枚 ブラック AX4U360
¥ 8540
XPG GAMMIX D10 デスクトップ用PCメモリ PC4-28800 DDR4 3600MHz 8GB×2枚 ブラック AX4U360
¥ 8540
XPG GAMMIX D10 デスクトップ用PCメモリ PC4-28800 DDR4 3600MHz 8GB×2枚 ブラック AX4U360
¥ 8540
XPG GAMMIX D10 デスクトップ用PCメモリ PC4-28800 DDR4 3600MHz 8GB×2枚 ブラック AX4U360
¥ 8540
落札価格8547円
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終了
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