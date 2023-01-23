『【在庫目安：お取り寄せ】 A-DATA Technology AX4U32008G16A-DCWHD45 XPG GAMMIX D45 WHITE DDR4-3200MHz U-DIMM 8GB×2 DUAL COLOR BOX【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 11時 30分に出品され03月27日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 AX4U32008G16A-DCWHD45 A-DATA Technology AX4U32008G16A AX4U32008G16ADCWHD45 A-DATA Technology XPG GAMMIX D45 WHITE DDR4-3200MHz U-DIMM 8GB×2 DUAL COLOR BOX