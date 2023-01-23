『Francfranc フランフラン ゾンネ ウォールクロック シルバー 掛け時計 インテリア【お歳暮】』はヤフオクでから05月06日 21時 49分に出品され05月06日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Francfranc フランフラン ゾンネ ウォールクロック シルバー 掛け時計 インテリア



【商品説明】

・サイズ: W450×D30×H450mm

・原産国: 台湾

・素材: 針:アルミ、本体:スチール



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 47.79 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。