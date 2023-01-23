『Francfranc フランフラン ゾンネ ウォールクロック シルバー 掛け時計 インテリア【お歳暮】』はヤフオクでから05月06日 21時 49分に出品され05月06日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Francfranc フランフラン ゾンネ ウォールクロック シルバー 掛け時計 インテリア
【商品説明】
・サイズ: W450×D30×H450mm
・原産国: 台湾
・素材: 針:アルミ、本体:スチール
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 47.79 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8547円
695 入札履歴
終了
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