『クールタオルケット ネイビー 冷たさ約3倍 接触 冷感 スーパークール ひんやりケット 105×135cm 吸湿速乾 (実用新案登録 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 56分に出品され04月01日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クールタオルケット ネイビー 冷たさ約3倍 接触 冷感 スーパークール ひんやりケット 105×135cm 吸湿速乾 (実用新案登録 日本製



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。