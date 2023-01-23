『天然木キャスター付きチェスト 5段 a2744110 送料込み 沖縄県・離島には配送不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 12時 03分に出品され03月30日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャスター付きで移動も楽な多段チェスト。
引出しにはA4クリアファイルを収納可能。
木目調の引出しにアンティーク調金具がついたお洒落なチェスト。
深さの違う2種類の引出しに、移動に便利なキャスターも付いており、機能面でも充実。
散らかりやすい小物や書類をまとめて収納できます。
キャスター(ストッパー付き)
ネームプレート取っ手
一部組立式(キャスターのみ取り付け)
＜5段＞サイズ：(約)幅28×奥行37×高さ60cm、引出し内寸：(約)奥行32cm重さ：(約)5kg＜9段＞サイズ：(約)幅28×奥行37×高さ97cm、引出し内寸：(約)奥行32cm重さ：(約)7kg
素材・成分：素材／フレーム：桐材(ラッカー塗装)中国製
商品札：無し
商品カテゴリ
商品コード
10185243
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落札価格8547円
162 入札履歴
終了
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