『天然木キャスター付きチェスト 5段 a2744110 送料込み 沖縄県・離島には配送不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 02時 09分に出品され03月21日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



キャスター付きで移動も楽な多段チェスト。

引出しにはA4クリアファイルを収納可能。

木目調の引出しにアンティーク調金具がついたお洒落なチェスト。

深さの違う2種類の引出しに、移動に便利なキャスターも付いており、機能面でも充実。

散らかりやすい小物や書類をまとめて収納できます。



キャスター(ストッパー付き)

ネームプレート取っ手

一部組立式(キャスターのみ取り付け)



＜5段＞サイズ：(約)幅28×奥行37×高さ60cm、引出し内寸：(約)奥行32cm重さ：(約)5kg＜9段＞サイズ：(約)幅28×奥行37×高さ97cm、引出し内寸：(約)奥行32cm重さ：(約)7kg

素材・成分：素材／フレーム：桐材(ラッカー塗装)中国製

商品札：無し 商品カテゴリ Akane Mart 家具 家具、インテリア オフィス家具 オフィス収納 その他オフィス収納

商品コード 10185243