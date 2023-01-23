『昆虫飼育・リクガメ・爬虫類の床材ココナッツマット 200Ｌ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 05分に出品され03月05日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
虫かご、飼育ケース
【商品名】
昆虫飼育・リクガメ・爬虫類の床材ココナッツマット 200Ｌ
【商品説明】
・保水・消臭性に優れ、転倒防止効果もあるココナッツチップの成虫管理マットです。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X07HDCF3WC
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落札価格8547円
711 入札履歴
終了
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