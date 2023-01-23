『自動給餌器 自動餌やり機 給餌器 猫 猫用 犬 犬用 猫餌 犬餌 エサ 自動餌やり器 オートペットフィーダー 多頭飼い WiFi アプリ タイマー ペットフード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 14時 08分に出品され03月22日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・愛犬愛猫にいつでも新鮮な食事飼い主さんが残業や外出など、ペットちゃんの側にいなくてもスマホで定時定量に餌やりできる便利な自動給餌器です。仕事に忙しい、定時に帰れない、外出が多い飼い主さんにおすすめします。

・ アプリで給餌プランを設計可能本体内部に2.8Lの大容量タンクが付いており、給餌プランにより給餌量は各1/20カップ(約5g)単位で、回数は一日に最大10回まで10段階で設定可能です。留守に限らず、より健康的な食事管理をサポートし、飼い主もペットもストレスなく暮らせます。

・ 2WAY給電で停電も安心付属のACアダプター充電のほか、電池充電も対応可能で単3形アルカリ乾電池4本を常備すれば万が一停電になった場合も確実に給餌できます。2WAY電源仕様でより安心です。

・ お手入れ簡単天面ふたと給餌口に無毒無臭なシリコンパッキンが取り付けされており、ペットの健康にも安心安全です。餌タンクがしっかりと密封され、フードの鮮度を保てます。さらに、フードタンクと餌皿は取り外せるタイプで、タンクや餌皿は水洗い可能でお手