『自動給餌器 自動餌やり機 給餌器 猫 猫用 犬 犬用 猫餌 犬餌 エサ 自動餌やり器 オートペットフィーダー 多頭飼い WiFi アプリ タイマー ペットフード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 14時 08分に出品され03月22日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・愛犬愛猫にいつでも新鮮な食事飼い主さんが残業や外出など、ペットちゃんの側にいなくてもスマホで定時定量に餌やりできる便利な自動給餌器です。仕事に忙しい、定時に帰れない、外出が多い飼い主さんにおすすめします。
・ アプリで給餌プランを設計可能本体内部に2.8Lの大容量タンクが付いており、給餌プランにより給餌量は各1/20カップ(約5g)単位で、回数は一日に最大10回まで10段階で設定可能です。留守に限らず、より健康的な食事管理をサポートし、飼い主もペットもストレスなく暮らせます。
・ 2WAY給電で停電も安心付属のACアダプター充電のほか、電池充電も対応可能で単3形アルカリ乾電池4本を常備すれば万が一停電になった場合も確実に給餌できます。2WAY電源仕様でより安心です。
・ お手入れ簡単天面ふたと給餌口に無毒無臭なシリコンパッキンが取り付けされており、ペットの健康にも安心安全です。餌タンクがしっかりと密封され、フードの鮮度を保てます。さらに、フードタンクと餌皿は取り外せるタイプで、タンクや餌皿は水洗い可能でお手
HoneyGuaridan 自動給餌器 猫 犬 小動物用 wifi接続 自動えさやり器 スマホ遠隔式 定時定量 1日6食 録音可 手動給餌可
¥ 8534
PETKIT自動給餌器 ステンレス製 猫 中小型犬 スマホ遠隔 2WAY給電 ごはん用 密閉 自動餌やり機 2.8L 大容量 食器 お留守番対策
¥ 8533
JPFASHIONING犬 食器 ペット食器スタンド 餌皿 猫 ペット食器台 ペット用食器 ペットダブボウルスタンド 犬食器ステンレス ペッ
¥ 8532
イーテック わんにゃん浄水器 ペット用 容量1L
¥ 8532
WellToBeキャットフード 自動給餌器 猫 中小型犬用 wifi スマホ遠隔式自動えさやり器 タイマー式猫 餌 自動 定時定量 1日6食
¥ 8531
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S タン
¥ 8530
Splash 18オンス プラスチックタンブラー 4色のバリューセット
¥ 8526
クラシックなプレミアム品質のプラスチック製タンブラー。
¥ 8526
NAIWOXI Wild One Birthday Decorations for Girl Tableware - Jungle Safari Bi
¥ 8526
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S タン
¥ 8526
ニッソー Wi-Fiスマートフィーダー
¥ 8526
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S タン
¥ 8526
Munfix レッドカップ100個 12オンス クリアプラスチックカップタンブラー ゴールド縁取りカップ ファンシー使い捨てウェディングカップ エレガ
¥ 8526
猫・中小型犬用 自動給餌器 WAGWAGオートフィーダー(5食分) 安心の電話サポート対応・付 録音ボイス＆24時間タイマーセット可能 ドラ
¥ 8525
NYANTA CLUB マルカン 猫 小中型犬用 自動給餌機 ペット用オートフィーダー 3Days CT-526
¥ 8525
ドギーマン おるすばんサポートフィーダー(自動給餌器)
¥ 8525
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド M タン
¥ 8525
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S タン
¥ 8524
落札価格8547円
247 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！