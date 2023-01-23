『Dog Leash - Nylon - 6 Ft. Blue with a Width of 5/8 in. by Coastal Pet【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 08時 38分に出品され04月21日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dog Leash - Nylon - 6 Ft. Blue with a Width of 5/8 in. by Coastal Pet



【商品説明】

・Dog Leash - Nylon - 6 Ft. Blue with a Width of 5/8 in.

・s



【サイズ】

高さ : 1.02 cm

横幅 : 3.56 cm

奥行 : 14.22 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。