『ミルオ君の鏡工房 全身鏡 スタンドミラー 大型 姿見鏡 全身ミラー 壁掛け鏡 アルミ合金フレーム おしゃれ スタイリッシュ 飛散防止 (15【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 13分に出品され03月21日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,546円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミルオ君の鏡工房 全身鏡 スタンドミラー 大型 姿見鏡 全身ミラー 壁掛け鏡 アルミ合金フレーム おしゃれ スタイリッシュ 飛散防止 (15



【商品説明】

・全身がしっかり映す大き目サイズ！幅40cm 高さ150cm 本体重量:10.5kg。

・壁掛け、スタンドの2WAYスタイル。折りたたんで省スペースで収納できます。

・究極の薄型アルミ合金フレームデザイン。出かける前のコーディネートの必需品！高級感と現代感を感じさせます。

・鏡には、鏡のゆがみ防止の為にしっかりした５ｍｍ厚みあるミラーを使用.そして、「飛散防止加工」！ 万が一、割れてしまっても破片が飛び散りにくい加工がされているので、もしもの時は安心安全です！



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 49.00 cm

奥行 : 159.00 cm

重量 : 12.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。