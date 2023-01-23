『MOFT公式直営店ノートパソコンケース スリーブケース ノートpcスタンド 多機能 ケース/スタンド MacBook Air/MacBook【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 02時 01分に出品され04月20日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,546円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOFT公式直営店ノートパソコンケース スリーブケース ノートpcスタンド 多機能 ケース/スタンド MacBook Air/MacBook
【商品説明】
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・?y?@?????zMOFT?X???[?u?P?[?X?? 14" / 16 "??2???T?C?Y????p????AMacBook??????b?v?g?b?v??K?p????AiPad????^?u???b?g???T?|?[?g
【サイズ】
高さ : 0.80 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8546円
121 入札履歴
終了
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