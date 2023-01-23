『MOFT公式直営店ノートパソコンケース スリーブケース ノートpcスタンド 多機能 ケース/スタンド MacBook Air/MacBook【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 02時 01分に出品され04月20日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,546円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOFT公式直営店ノートパソコンケース スリーブケース ノートpcスタンド 多機能 ケース/スタンド MacBook Air/MacBook



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 0.80 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。