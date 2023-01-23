『スプーンフル spoonful 焚き火トート ＃56 ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 35分に出品され03月03日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,546円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スプーンフル spoonful 焚き火トート ＃56 ベージュ



【商品説明】

・マチあり：W39×H33×D10（cm）

・マチ無し：W49×H38（cm）

・容量：約13L

・風防時：上W76×下W130×H52（cm）



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。