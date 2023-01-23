『ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 1灯アームブラケットライト ブラック LC10975-BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 40分に出品され03月20日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,545円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 1灯アームブラケットライト ブラック LC10975-BK



【商品説明】

・W535×D110×H240mm、セード:Φ110×120mm、コード:約1900mm

・どんなインテリアにも馴染むオシャレなアームブラケットライト

・原産国:中国

・約0.7kg



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 33.30 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。