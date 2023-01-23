【純正品】PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット グレー カモフラージュ【年末の贈り物】

商品情報

・3) グレー・カモフラージュ 1) 通常版 CFI-ZWH1J06

・・Size:1) 通常版Color:3) グレー・カモフラージュ

・PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット グレー カモフラージュで、都会的で洗練されたゲーム空間を演出。PlayStation 5の3Dオーディオ(*)向けにチューニングされ、アイコニックなPlayStation シェイプスのマイクロパターンをあしらったヘッドセット。サウンドもそのデザインに劣りません。同色のDualSense ワイヤレスコントローラーやPS5用カバーと組み合わせてもお楽しみいただけます。** *本機能に対応したゲームでご体験いただけます。 **本製品とDualSense ワイヤレスコントローラーやPS5用カバーは別売です。