『新潟米コシヒカリ 白米 １０キロ 新潟産こしひかり 産地直送 ギフト、ご家庭で、お弁当にも【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 04時 46分に出品され05月16日 04時 46分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
新潟米コシヒカリ 白米 １０キロ 新潟産こしひかり 産地直送 ギフト、ご家庭で、お弁当にも
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
新潟米コシヒカリ 白米 １０キロ 新潟産こしひかり 産地直送 ギフト、ご家庭で、お弁当にも
¥ 8544
新潟米コシヒカリ 白米 10kg 新潟産こしひかり 産地直送 贈答用 自宅用
¥ 8544
新潟米コシヒカリ 白米 10kg 新潟産こしひかり 産地直送 贈答用 自宅用
¥ 8544
新潟米コシヒカリ 白米 １０キロ 新潟産こしひかり 産地直送 ギフト、ご家庭で、お弁当にも 新米
¥ 8544
新潟米コシヒカリ 無洗米 １０キロ 新潟産こしひかり 産地直送 ギフト、ご家庭で、お弁当にも 新米
¥ 8544
精米新潟県中越産 無洗米(袋再利用) 白米 新之助 5kg(長期保存包装)x2袋 令和4年産 新米
¥ 8544
つや姫・雪若丸食べ比べセット 特別栽培米 令和4年山形県産 (白米各5kg)
¥ 8544
新潟県 魚沼産コシヒカリ5kg 令和4年産
¥ 8543
日清製粉 特雀 25kg （高級生茄麺・乾麺用粉-中力粉）
¥ 8543
ブルドックソース株式会社 ブルドック とんかつソース 食堂用 1.8L ×6個
¥ 8541
炊き出しセット(白粥) ×50食
¥ 8541
【 玄米 】 新米予約 令和5年産 富山県産 コシヒカリ 黒部川扇状地で育ったドリームファームのこだわり米 (20kg [5kg×4]) 厳選米
¥ 8541
コシヒカリ 玄米 ３０ｋｇ 4年産「近江米」 粘り・つや・甘み・香り・弾力が抜群！
¥ 8540
新米 米 お米 10kg 自然栽培米 コシヒカリ 令和5年産 2023年産 無農薬 無肥料 滋賀県産 白米 玄米 杉野林間農園 送料無料
¥ 8540
新米 佐賀県 さがびより 玄米30k 令和3年産
¥ 8540
新米 米 玄米 30kg ヒメノモチ 5kg×6袋 令和5年産 山形県産 もち米 ひめのもち 餅米 おこめ精米無料 白米 当日精米 送料無料
¥ 8540
令和元年産 玄米 熊本県山都町産 減農薬栽培米 ひのひかり 30kg
¥ 8540
新米 令和5年(2023年)産 香川県産 コシヒカリ 白米 24kg(2kg×12袋)【送料無料】【米袋は窒素充填包装】【即日出荷】
¥ 8540
落札価格8544円
622 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！