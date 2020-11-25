『(V.A.)／ALFA MUSIC LIVE ALFA 50th Anniversary Edition《完全生産限定盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 41分に出品され03月07日 14時 41分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2021/03/04
販売元:ソニー・ミュージックディストリビューション
収録:Disc.1／01.【プレゼンター：荒井由実】／02.愛は突然に…／03.花の世界／04.【プレゼンター：吉田美奈子】／05.竹田の子守唄／06.【プレゼンター：ミッキー・カーチス】／07.学生街の喫茶店／08.【プレゼンター：服部克久】／09.蘇州夜曲／10.東京ブギウギ／11.【プレゼンター：野宮真貴】／12.ひこうき雲／13.中央フリーウェイ／14.【プレゼンター：細野晴臣】／15.ほうろう／16.機関車／17.【スピーチ：桑原茂一】／18.【プレゼンター：向谷実】／19.朝は君に／20.夢で逢えたら／21.【プレゼンター：紙ふうせん】／22.Mr.サマータイム／23.アメリカン・フィーリング／24.【プレゼンター：サーカス】／25.ピアニスト／Disc.2／01.【プレゼンター：坂本美雨】／02.あの頃のまま／03.MONDAY MORNING／04.【プレゼンター：ブレッド＆バター】....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2020/11/25
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落札価格8544円
411 入札履歴
終了
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