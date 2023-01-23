『健康食品 乳酸菌革命GOLD1袋 酪酸乳酸菌生産物質高配合サプリ 1粒16種類の乳酸菌 水溶性食物繊維イヌリン 〔日本腸内フローラ協会認定〕【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 18分に出品され03月11日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他サプリメント

【商品名】

乳酸菌革命GOLD1袋 酪酸（乳酸菌生産物質）高配合サプリ 1粒16種類の乳酸菌 水溶性食物繊維イヌリン 〔日本腸内フローラ協会認定〕



【商品説明】

・【内容量】20.46g(330mg×62粒)×1袋



【サイズ】

高さ : 0.03 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。