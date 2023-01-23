『ポータブル冷凍冷蔵庫 (9L)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 37分に出品され03月21日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポータブル冷凍冷蔵庫 (9L)
【商品説明】
・DC用電源コード(約)：3.5m
・動作電圧：DC12V/24V
・商品サイズ：約250mm×約320mm×約425mm
・容量：9L
・本体重量(約)：6.7kg(本体のみ)
【サイズ】
高さ : 33.20 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 49.60 cm
重量 : 7.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8544円
766 入札履歴
終了
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