『ポータブル冷凍冷蔵庫 (9L)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 37分に出品され03月21日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ポータブル冷凍冷蔵庫 (9L)



【商品説明】

・DC用電源コード(約)：3.5m

・動作電圧：DC12V/24V

・商品サイズ：約250mm×約320mm×約425mm

・容量：9L

・本体重量(約)：6.7kg(本体のみ)



【サイズ】

高さ : 33.20 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 49.60 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。