『ペットカート 小型犬 中型犬 軽量 折りたたみ キャリーバッグ 4輪 猫 通気性抜群 前輪360°後輪ブレーキ付 収納付き 可視性 携帯しやすい【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 49分に出品され03月30日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品情報：

サイズ：46*69*91cm

素材：カバー：オクスフォード紡績

フレーム：スチール

タイヤ：EVA

重量：3.8kg

耐荷重：15kg

カラー：レッド、ブラック、ネイビーブルー、ピンク

適用対象：中小型犬 猫



適用シーン：獣医 動物病院 通院 介護 家 お出かけ 旅行 散歩 通院 休憩 贈り物 飼育 プレゼント ギフト 観察 ペット 初心者 経験者 春 夏 秋 冬 四季通用 シーズン





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