『Project Management 2.0: Leveraging Tools Distributed Collaboration and Metrics for Project Success (Paperback)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 17時 59分に出品され03月28日 17時 59分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】336ページ 202*230mm 言語： English 国： アメリカ 776g ISBN : 9781118991251