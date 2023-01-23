『【LEKR815503WW-LD2】東芝 LEDベースライト 110タイプ 埋込形 下面開放W150 調光タイプ 温白色 3500K 【TOSHIBA】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 09分に出品され04月02日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【LEKR815503WW-LD2】東芝 LEDベースライト 110タイプ 埋込形 下面開放W150 調光タイプ 温白色 3500K 【TOSHIBA】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。

器具本体／LEER-81502-LD2+LEDバー／LEEM-80503WW-01

明るさタイプ：5000lmタイプ

器具光束（lm）：4300

消費電力（W）：32.8

消費効率（lm/W）：131

質量：5.0kg

埋込寸法：W150×L2，463mm

電源ユニット内蔵

定格電圧：AC100V〜242V（LS9）、AC200V〜242V（LD2）

平均演色評価数（Ra）：83

光源寿命：40，000時間（光束維持率90％）

本体：鋼板 白

LEDバー：ポリカーボネート 乳白

備考：調光信号端子台付（調光タイプのみ）

調光方式：PWM（調光タイプのみ）

適合コントルクス：DF-70170-PD/DF-70171-PD（別売）（調光タイプのみ）

【LEKR815503WW-LD2】東芝 LEDベースライト 110タイプ 埋込形 下面開放W150 調光タイプ 温白色 3500K 【TOSHIBA】 商品カテゴリ 住宅設備機器の小松屋 YAHOO店 照明器具 東芝 ベースライト 家具、インテリア 照明、電球 シーリングライト、天井照明 ベースライト

商品コード 117734