『REDHiLL 自動給餌器 犬 猫 餌 自動 大容量 6L 噛みちぎり防止線 自動餌やり機 自動えさやり器 給餌器 ペット 多頭飼い コンパ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 23時 37分に出品され04月14日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REDHiLL 自動給餌器 犬 猫 餌 自動 大容量 6L 噛みちぎり防止線 自動餌やり機 自動えさやり器 給餌器 ペット 多頭飼い コンパ
【商品説明】
・【いらずら防止対策】フードタンクの転倒や御飯の盗み食い対策に、蓋にロックボタン式を採用しているので、留守中にも安心な自動きゅうじきです。
・【タイマー機能付き】見やすいデジタルパネルのタイマー機能付き。1日に0～4回の決まった時間にじどうえさやり設定が可能！ペットの多頭飼いにもおすすめの自動給餌器です！
・【ボイス録音機能付き】飼い主の音声を録音出来る自動餌遣り器。大好きなあなたの声でごはんをお知らせ声を聞いたワンちゃん猫ちゃんは、安心してご飯を食べてくれます。
・【大容量6L自動えさやり器】たっぷり6L給餌器に餌をストック出来るので、残業や短期出張・旅行や朝寝坊の時などにおすす
【サイズ】
高さ : 27.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8544円
559 入札履歴
終了
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