『Y&TAILOR 父親 モーニングセット 小物 選べる ネクタイ 付き 6点セット サスペンダープラス コスパ 結婚式B-8 (ネクタイカラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 36分に出品され04月13日 11時 36分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Y&TAILOR 父親 モーニングセット 小物 選べる ネクタイ 付き 6点セット サスペンダープラス コスパ 結婚式B-8 (ネクタイカラ
【商品説明】
・ネクタイ シルク100%
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8544円
495 入札履歴
終了
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