『ボーナ ヴィータ 男の子 スーツ 7点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 27分に出品され03月24日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボーナ ヴィータ 男の子 スーツ 7点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォ
【商品説明】
・【男の子フォーマルスーツ７点セット内容】
・ジャケット、ベスト、ズボン、シャツ、ネクタイ、ベルト、ポケットチーフ
・スーツです。
・ラインとカットを計算した細身のデザインでおしゃれ感のある
・当店こだわりのしっかりとした生地と
・素材構成: 黒無地
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8543円
987 入札履歴
終了
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