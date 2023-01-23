『ボーナ ヴィータ 男の子 スーツ 7点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 27分に出品され03月24日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボーナ ヴィータ 男の子 スーツ 7点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォ



【商品説明】

・【男の子フォーマルスーツ７点セット内容】

・ジャケット、ベスト、ズボン、シャツ、ネクタイ、ベルト、ポケットチーフ

・スーツです。

・ラインとカットを計算した細身のデザインでおしゃれ感のある

・当店こだわりのしっかりとした生地と

・素材構成: 黒無地



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。