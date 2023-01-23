『taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 8畳 4000lm12段階 調光 調色 30W 昼光色 電球色 リモコン付き ホ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 17時 37分に出品され05月17日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 8畳 4000lm12段階 調光 調色 30W 昼光色 電球色 リモコン付き ホ



【商品説明】

・【コンパクト】薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。

・【便利な機能】LED常夜灯、お休みタイマー(60分・30分・10分):60分/30分のOFFタイマー設定が可能

・【取付方法】工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

・【製品仕様】商品サイズ：Φ38xH8cm / カラー：ホワイト /適用畳数：8畳/調光：12段階 / 調色：6段階 / 消費電力：30W//定格光束：4000lm / 色温度：2800k-6500k

・【階調光調色】光の色と明るさが調節できる リモコンで光の色と明るさを変えられるから、暮らしのシーンやお部屋に合わせて手軽にあか



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。