『taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 8畳 4000lm12段階 調光 調色 30W 昼光色 電球色 リモコン付き ホ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 17時 37分に出品され05月17日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 8畳 4000lm12段階 調光 調色 30W 昼光色 電球色 リモコン付き ホ
【商品説明】
・【コンパクト】薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
・【便利な機能】LED常夜灯、お休みタイマー(60分・30分・10分):60分/30分のOFFタイマー設定が可能
・【取付方法】工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
・【製品仕様】商品サイズ：Φ38xH8cm / カラー：ホワイト /適用畳数：8畳/調光：12段階 / 調色：6段階 / 消費電力：30W//定格光束：4000lm / 色温度：2800k-6500k
・【階調光調色】光の色と明るさが調節できる リモコンで光の色と明るさを変えられるから、暮らしのシーンやお部屋に合わせて手軽にあか
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 6畳 15段階 調光 24W 調光タイプ 照明器具 常夜灯 ホワイト リモコン
¥ 8543
taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 6畳 15段階 調光 24W 調光タイプ 照明器具 常夜灯 ホワイト リモコン
¥ 8543
taiheisyouji ledシーリングライト 天井照明 8畳 4000lm12段階 調光 調色 30W 昼光色 電球色 リモコン付き ホ
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¥ 8543
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¥ 8543
落札価格8543円
671 入札履歴
終了
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