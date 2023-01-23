『サヤンサヤン 洗える キリム柄 手織り ラグ マット ジェミニ 140x200 1.5畳 ブルー 綿【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 20分に出品され03月05日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サヤンサヤン 洗える キリム柄 手織り ラグ マット ジェミニ 140x200 1.5畳 ブルー 綿
【商品説明】
・SAYANSAYAN（サヤンサヤン）は輸入カーペット・ラグ・絨毯の専門店です。/ 世界中から高品質でおしゃれなウィルトン織・モケット織・ゴブラン織・ギャッベ・竹ラグ・マイクロファイバーラグなど豊富に取り揃えております。ペルシャ・北欧・西海岸・クラシック・モダン・ナチュラル・アジアン・男前インテリアなど、お部屋のテイストに合わせてお選びいただけます。
・【カラー】ブルー 【組成】＜本体＞綿100％（柄：プリント） ＜フリンジ＞ウール100％
・【サイズ】140x200cm（ 房込みサイズ：約 140x222cm ）※手織りのため、多少サイズや色柄が異なる場合があります。
・【備考】洗濯可（洗濯ネットをご使用ください、乾燥機は不可） /
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 49.60 cm
奥行 : 53.60 cm
重量 : 2.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
サヤンサヤン ペルシャ柄 ラグマット オリエンタルスタイル? 90x150 1畳 ライトブラウン
¥ 8542
サヤンサヤン ペルシャ風 ラグマット 絨毯 オリエンタルスタイル? 90x150 1畳 ローズ
¥ 8542
ホットカーペット対応 先染め キルトラグ 刺し子調 3畳 約190×260cm ネイビー 9845786
¥ 8541
ホットカーペット対応 先染め キルトラグ 刺し子調 3畳 約190×260cm ブラウン 9845781
¥ 8541
ホットカーペット対応 先染め キルトラグ つむぎ調 3畳 約190×260cm ブラック 9845776
¥ 8541
ホットカーペット対応 先染め キルトラグ つむぎ調 3畳 約190×260cm ベージュ 9845772
¥ 8541
ホットカーペット対応 先染め キルトラグ つむぎ調 3畳 約190×260cm ブラウン 9845763
¥ 8541
イケヒコ 純国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 和室 ブラウン 約82×164×1.7 軽量 ジョイント付 8607599
¥ 8541
日本製ヒーリング フリーカット可能折り畳みカーペット 6帖、8帖 BK (江戸間 6帖（261ｘ352ｃｍ）)
¥ 8540
カーペット ラグ 絨毯 防汚 抗菌 日本製 防水 はっ水 マット ダイニングラグ デザイン サンゲツ プリントダイニングラグ モロッカン柄 約185×250cm 757222
¥ 8540
カーペット ラグ 絨毯 防汚 抗菌 日本製 防水 はっ水 マット デザイン ダイニングラグ サンゲツ プリントダイニングラグ ウッド調 約185×250cm 757204
¥ 8540
カーペット 本間 3畳 い草 純国産 糸引織 上敷 湯沢 191×286
¥ 8540
カーペット 六一間 3畳 い草 純国産 糸引織 上敷 湯沢 185×277
¥ 8540
ラグ カーペット 洗える 6畳 おしゃれ 安い 北欧 長方形 夏 オールシーズン ダイニング ござ 柄 物 絨毯 マット 畳 グリーン 防ダニ 抗菌 団地間 255×340
¥ 8540
シェニール織 撥水加工 ラグ 長方形 200×250 洗える 滑り止め おしゃれ Modelno 無地 ベージュ アイボリー ブラウン グレー ブルー グリーン オレンジ 7色
¥ 8540
Ruth&Boaz エスニック ネイティブ柄 ウール混 大判 ブランケット ラグ ブラウン (148m×254cm) (BROWN， X-L
¥ 8539
日本製ヒーリング フリーカット可能折り畳みカーペット 6帖、8帖 BK (江戸間 6帖（261ｘ352ｃｍ）)
¥ 8539
明和グラビア ホットカーペットカバーとしても使える防水中敷きカーペット BR(木目) AHW-1003 HH 200cm×250cm 3帖用
¥ 8539
落札価格8543円
524 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！