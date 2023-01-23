『サヤンサヤン 洗える キリム柄 手織り ラグ マット ジェミニ 140x200 1.5畳 ブルー 綿【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 20分に出品され03月05日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サヤンサヤン 洗える キリム柄 手織り ラグ マット ジェミニ 140x200 1.5畳 ブルー 綿



【商品説明】

・SAYANSAYAN（サヤンサヤン）は輸入カーペット・ラグ・絨毯の専門店です。/ 世界中から高品質でおしゃれなウィルトン織・モケット織・ゴブラン織・ギャッベ・竹ラグ・マイクロファイバーラグなど豊富に取り揃えております。ペルシャ・北欧・西海岸・クラシック・モダン・ナチュラル・アジアン・男前インテリアなど、お部屋のテイストに合わせてお選びいただけます。

・【カラー】ブルー 【組成】＜本体＞綿100％（柄：プリント） ＜フリンジ＞ウール100％

・【サイズ】140x200cm（ 房込みサイズ：約 140x222cm ）※手織りのため、多少サイズや色柄が異なる場合があります。

・【備考】洗濯可（洗濯ネットをご使用ください、乾燥機は不可） /



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 49.60 cm

奥行 : 53.60 cm

重量 : 2.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。