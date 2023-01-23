『アイリスオーヤマ シーリングライト 4灯 スポットライト クロスタイプ 3段階調光 レトロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 03時 40分に出品され04月07日 03時 40分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アイリスオーヤマ シーリングライト 4灯 スポットライト クロスタイプ 3段階調光 レトロ調 LED対応 簡単取付 インテリア照明 間接照明 おしゃれ 北欧ホワイト CE4LA-20C-W
商品コード：16060440369
型番：CE4LA-20C-W
サイズ：クロス
カラー：ホワイト
商品サイズ(cm):本体:幅約52.3×奥行約52.3×高さ約32.5 本体質量:約2.1kg
定格電源:ac100v 50/60hz 適用光源の定格消費電力:32w(8w×4)口金サイズ:e26
使用推奨電球/led電球型:8w以下/電球型蛍光灯:12w以下/白熱電球:使用禁止
スイッチ:プルスイッチ 調光:3段階(2灯→2灯→全灯)
材質:スチール 表面:艶消し(マット)
パナソニック(Panasonic) LEDスポットライト 配線ダクト取付型 ホワイト LGS9500
¥ 8542
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¥ 8541
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落札価格8543円
93 入札履歴
終了
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