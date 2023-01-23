サンコー キッチンマット はっ水 洗える ロングマット 台所 廊下 日本製 おくだけ吸着 カーペットタイプ 90×240cm グリーン KL【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

サンコー キッチンマット はっ水 洗える ロングマット 台所 廊下 日本製 おくだけ吸着 カーペットタイプ 90×240cm グリーン KL



【商品説明】

・【おくだけ吸着】 床に置くだけでズレない特殊加工・掃除機を掛けてもズレない吸着力

・【サイズ】90×240cm(厚み4mm)、重量:約1.3kg

・【何度も貼ってはがせる・敷く場所は自由自在】 リビング、ダイニング、キッチン、ペットマット、廊下、玄関などいろんな場所で使用可能

・【日本製】手洗いできます、撥水加工（防水仕様ではありません）、床暖房対応(推奨:低温)、ハサミでカット可能

・【素材】表面/ポリエステル、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)【注意】 畳やカーペットの上では吸着しません



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。