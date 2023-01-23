『サンコー キッチンマット はっ水 洗える ロングマット 台所 廊下 日本製 おくだけ吸着 カーペットタイプ 90×240cm グリーン KL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 13分に出品され03月06日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンコー キッチンマット はっ水 洗える ロングマット 台所 廊下 日本製 おくだけ吸着 カーペットタイプ 90×240cm グリーン KL
【商品説明】
・【おくだけ吸着】 床に置くだけでズレない特殊加工・掃除機を掛けてもズレない吸着力
・【サイズ】90×240cm(厚み4mm)、重量:約1.3kg
・【何度も貼ってはがせる・敷く場所は自由自在】 リビング、ダイニング、キッチン、ペットマット、廊下、玄関などいろんな場所で使用可能
・【日本製】手洗いできます、撥水加工（防水仕様ではありません）、床暖房対応(推奨:低温)、ハサミでカット可能
・【素材】表面/ポリエステル、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)【注意】 畳やカーペットの上では吸着しません
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8543円
280 入札履歴
終了
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