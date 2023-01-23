『Mywalit(マイワリット) 二つ折り財布 札入れ (メンズ 財布 折り財布 本革 レザー 男性 サイフ カード 大容量 小銭入れなし R【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 15時 20分に出品され03月26日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mywalit(マイワリット) 二つ折り財布 札入れ (メンズ 財布 折り財布 本革 レザー 男性 サイフ カード 大容量 小銭入れなし R
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.08 cm
横幅 : 15.24 cm
奥行 : 22.86 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8543円
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終了
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