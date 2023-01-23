『ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き ブルー MDR-XB550AP L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 25分に出品され03月27日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き ブルー MDR-XB550AP L



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 24.30 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。