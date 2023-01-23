『audio-technica ハイブリッドインシュレーター 6個1組 AT6099【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 31分に出品され03月24日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
4層ハイブリッド構造の本格設計
AV対応のコンパクトサイズ
特殊防振ゴム「ハネナイト」「ソルボセイン」を効果的に配置。不要振動を効果的に抑制
ベース材にはサウンドチューニングに最適な真鍮削り出しを採用
インシュレーター下部は振動を拡散させるディンプル構造
家電＆カメラ/オーディオ/ホームオーディオアクセサリ/スピーカーアクセサリー/スパイク
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¥ 8540
落札価格8543円
940 入札履歴
終了
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