『audio-technica ハイブリッドインシュレーター 6個1組 AT6099【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 31分に出品され03月24日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4層ハイブリッド構造の本格設計

AV対応のコンパクトサイズ

特殊防振ゴム「ハネナイト」「ソルボセイン」を効果的に配置。不要振動を効果的に抑制

ベース材にはサウンドチューニングに最適な真鍮削り出しを採用

インシュレーター下部は振動を拡散させるディンプル構造

家電＆カメラ/オーディオ/ホームオーディオアクセサリ/スピーカーアクセサリー/スパイク