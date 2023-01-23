『【NNF06070LJ9】 パナソニック シームレス建築部材照明器具 C-Slim 定格出力型 高出力型 調光可能 本体【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 22時 25分に出品され03月13日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電球色2700K

Ra83

L600タイプ

固有エネルギー消費効率：12W・1290 lm・107.5 lm/W





商品型番

・パナソニック（PANASONIC）

・NNF06070LJ9



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