『【NNF06070LJ9】 パナソニック シームレス建築部材照明器具 C-Slim 定格出力型 高出力型 調光可能 本体【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 22時 25分に出品され03月13日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
電球色2700K
Ra83
L600タイプ
固有エネルギー消費効率：12W・1290 lm・107.5 lm/W
商品型番
・パナソニック（PANASONIC）
・NNF06070LJ9
商品画像はイメージです。品番でのご注文となりますので、仕様やお色味などは事前にメーカーへご確認下さい。メーカー問合せ先 PANASONIC：【0120-878-365】
INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA
¥ 8541
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落札価格8542円
317 入札履歴
終了
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