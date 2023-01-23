『岩崎 高圧ナトリウムランプ FECサンルクスエース NH270FLS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 25分に出品され03月07日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

岩崎 高圧ナトリウムランプ FECサンルクスエース NH270FLS



【商品説明】

・0.27Kg

・130V

・270W

・φ11.6×29.0cm

・ガラス



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 34.10 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。