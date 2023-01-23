『(テイジン) すのこ型吸湿マット 除湿マット 備長炭 ベッド対応タイプ(シングル) エアジョブ 除湿シート 防ダニ抗菌防臭わた+オーミケンシ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 15時 23分に出品され04月18日 15時 23分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「エアジョブ」より引用"



【商品名】

(テイジン) すのこ型吸湿マット 除湿マット 備長炭 ベッド対応タイプ(シングル) エアジョブ 除湿シート 防ダニ抗菌防臭わた+オーミケンシ



【商品説明】

・【本体サイズ】:約95cm×200cm、縮めた場合:約95cm×122cm、【セット内容】:約奥行き32cm×幅95cm×高さ1.4cm(1枚あたり)×4枚【製造国】:日本製

・床暖房中のご使用はお避け下さい。

・表面（黒色）：ポリエステル・レーヨン（紀州備長炭繊維）ほか、裏面（グレー色）：ポリエステル、芯材：ポリエチレンフォーム



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 96.50 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。