『モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 01分に出品され03月17日 10時 01分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ



【商品説明】

[モズ] リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グレー×ブラック



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【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 37.90 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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