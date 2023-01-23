『FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 50 cm 幅 12 cm 大きい 2300007【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 32分に出品され03月12日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 50 cm 幅 12 cm 大きい 2300007
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 51.10 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8542円
241 入札履歴
終了
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