『日武振 柄短 胴張先細 5本セット 剣道 竹刀 完成品 仕組み 特撰真竹 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 (3.6)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 04時 44分に出品され04月08日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,542円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日武振 柄短 胴張先細 5本セット 剣道 竹刀 完成品 仕組み 特撰真竹 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 (3.6)
【商品説明】
・サイズ：3.4、3.6、3.7男子、3.7女子、3.8男子、3.8女子、3.9男子、3.9女子
・握りサイズ：普通口
・本数：5本
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
日武振 柄短 胴張先細 5本セット 剣道 竹刀 完成品 仕組み 特撰真竹 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 (3.4)
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落札価格8542円
80 入札履歴
終了
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