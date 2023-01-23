『3.peaks ジュエリ-カッタ- 220mm JC-220【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 50分に出品され03月25日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 メーカー型番:JC-220

呼び寸法:220mm

各部寸法:A/220mm、B/50m、C/150mm、D/40mm、E/11.5mm、F/21mm

材質:バナジウム鋼、グリップ/スチール、バネ/バネ付

硬さ(HRC):60~65(刃部)