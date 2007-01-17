『(USED品/中古品) 吉川晃司 DVD KIKKAWA KOJI LIVE 2006 ROLL OVER THE DISCOTHEQUE! FROM CLUB JUNGLE at BUDOKAN 初回盤 PR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 10分に出品され03月13日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品状態、商品説明】

B rank

COMPLEX

発売日 2007/01/17

時間: 120 分



1. Opening

2. サバンナの夜

3. LA VIE EN ROSE

4. MODERN VISION

5. CRY/MARIA -不覚なKISS-

6. Black Corvette `98

7. 2人のAnother Twilight

8. ONE WORLD

9. GLAMOROUS JUMP

10. MISS COOL

11. 1990

12. RADIO GUITAR

13. DATE RIPPER

14. LUNATIC LUNACY

15. サイケデリックHIP

16. TOKYO CIRCUS

17. ナイフ

18. LEVEL WELL

19. ポラロイドの夏

20. パラシュートが落ちた夏

21. Juicy Jungle