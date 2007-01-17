『(USED品/中古品) 吉川晃司 DVD KIKKAWA KOJI LIVE 2006 ROLL OVER THE DISCOTHEQUE! FROM CLUB JUNGLE at BUDOKAN 初回盤 PR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 10分に出品され03月13日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国内正規品となります。（海賊品ではありません。）
お客様都合でのキャンセルは受けかねます。
【商品状態、商品説明】
B rank
COMPLEX
発売日 2007/01/17
時間: 120 分
1. Opening
2. サバンナの夜
3. LA VIE EN ROSE
4. MODERN VISION
5. CRY/MARIA -不覚なKISS-
6. Black Corvette `98
7. 2人のAnother Twilight
8. ONE WORLD
9. GLAMOROUS JUMP
10. MISS COOL
11. 1990
12. RADIO GUITAR
13. DATE RIPPER
14. LUNATIC LUNACY
15. サイケデリックHIP
16. TOKYO CIRCUS
17. ナイフ
18. LEVEL WELL
19. ポラロイドの夏
20. パラシュートが落ちた夏
21. Juicy Jungle
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落札価格8541円
11 入札履歴
終了
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