『新作・ラグナムーン【LAGUNAMOON】度付きレンズ付メガネ【LM-5031-C3】送料無料・ウルテム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 19時 59分に出品され03月19日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【COLOR】―――――――――――――――――――
フレーム
ブラウンササ
【SIZE】――――――――――――――――――――
レンズの横幅
50mm
ブリッジの幅
18mm
レンズの縦幅
37mm
テンプルの長さ
143mm
フレームの横幅（内寸）
131mm
【材質】――――――――――――――――――――
フレーム素材
超弾性樹脂（PEI）ウルテム
モダン素材
プラスティック
【付属品】―――――――――――――――――――
永平寺メガネ（専用ケース＋メガネフキ）
|レンズの選び方
|セットレンズ
|薄型レンズ
【屈折率1.56球面】
追加：０円
|【SAビジョン製】
1：反射防止・多層膜ハードマ ルチコート付
2：オススメ度数
（Ｓ）＋（Ｃ）＝±0〜3.5Ｄ
3：乱視度数が2.0以上は特注
（2000円アップ）
4：縁なしメガネには不向き
|アップグレードレンズ
|超薄型レンズ
【屈折率1.60球面】
追加：4，800円
|【SAビジョン製】
1：反射防止・多層膜ハードマルチコート付
・超撥水コート
2：オススメ度数
（Ｓ）＋（Ｃ）＝±0〜4.5Ｄ
3：乱視度数が2.0以上は特注
（2000円アップ）
4：ＵＶ400（練りこみ）
|超薄型レンズ
【屈折率1.60非球面】
追加：5，900円
|【SAビジョン製】
1：反射防止・多層膜ハードマルチコート付・
超撥水コート
2：オススメ度数
（Ｓ）＋（Ｃ）＝±0〜4.5Ｄ
3：乱視度数が2.0以上は特注
（2000円アップ）
4：ＵＶ400（練りこみ）
|超々薄型レンズ
【屈折率1.67非球面】
追加：6，500円
|【SAビジョン製】
1：反射防止・多層膜ハードマルチコート付・
超撥水コート
2：オススメ度数
（Ｓ）＋（Ｃ）＝±0〜6.5Ｄ
3：乱視度数が2.0以上は特注
（2000円アップ）
4：ＵＶ400（練りこみ）
|最薄型レンズ
【屈折率1.74非球面】
追加：11000円
|【SAビジョン製】
1：反射防止・多層膜ハードマルチコート付・
超撥水コート
2：オススメ度数
（Ｓ）＋（Ｃ）＝±0〜6.5Ｄ
3：乱視度数が2.0以上は特注
（2000円アップ）
4：ＵＶ400（練りこみ）
5：穴あきメガネには不向き
商品カテゴリ
商品コード
lm-19
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落札価格8541円
669 入札履歴
終了
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