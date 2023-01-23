『INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 29分に出品され04月01日 10時 29分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA
【商品説明】
・【リモコンとスマホで遠隔操作】リモコン或いは携帯電話(ios、android)で安定で遠距離操作が可能です。それだけではなく気分やお部屋の雰囲気に合わせて、調光調色ができます。明るさも無段階の調整ができるので、季節や時間、目的にお部屋の光のイメージを自由に調整できます。寝室、リビングルーム、キッチン、廊下、書房、オフィス、トイレ、作業場、台所、洗面所、和室、部屋、居間など様々のところで大活躍。（ご注意：スマホの操作方法がわからない場合は、お問い合わせください。）
・【常夜灯モード、タイマー機能】低消費電力の常夜灯付いており、一人寝て始めてのお子様の部屋また夜間授乳、お年寄りの看護などに最適です。
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA
¥ 8541
INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA
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¥ 8541
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翌営業日発送 XL572PFVKLA9 （組合せ品：NNFK35013J NNFK37200CLA9） パナソニック（昼白色）埋込穴角：□450・ FHP32形×3灯節電タイプ LED・
¥ 8540
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¥ 8540
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¥ 8540
落札価格8541円
953 入札履歴
終了
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