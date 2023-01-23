INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

INVITOP LED シーリングライト ~10畳 雲 照明器具 天井 リモコン付 無段階調光調色タイプ 日本語説明書付 リモコン/スマホA



【商品説明】

・【リモコン付き】リモコンで安定で遠距離操作が可能です。それだけではなくリモコンは気分やお部屋の雰囲気に合わせて、調光調色ができます。明るさも無段階の調整ができるので、季節や時間、目的にお部屋の光のイメージを自由に調整できます。寝室、リビングルーム、キッチン、廊下、書房、オフィス、トイレ、作業場、台所、洗面所、和室、部屋、居間など様々のところで大活躍。

・【常夜灯モード、タイマー機能】低消費電力の常夜灯付いており、一人寝て始めてのお子様の部屋また夜間授乳、お年寄りの看護などに最適です。 タイマー機能を設定すると、自動的にシャットダウンできます。電気の節約になり、電源を切るのを忘れたり、電気をつけた



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。