『布団カバー3点セット シングル 姫系 フリル かわいい 綿100% 掛け布団カバーセット ベットカバー ベッドスカート 枕カバー 全開ファス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 02時 57分に出品され04月12日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

布団カバー3点セット シングル 姫系 フリル かわいい 綿100% 掛け布団カバーセット ベットカバー ベッドスカート 枕カバー 全開ファス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 1.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。