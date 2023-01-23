『布団カバー3点セット シングル 姫系 フリル かわいい 綿100% 掛け布団カバーセット ベットカバー ベッドスカート 枕カバー 全開ファス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 02時 57分に出品され04月12日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
布団カバー3点セット シングル 姫系 フリル かわいい 綿100% 掛け布団カバーセット ベットカバー ベッドスカート 枕カバー 全開ファス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 1.85 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8541円
264 入札履歴
終了
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