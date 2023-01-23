『干支シリーズ へび 巳 石材彫刻品 蛇のインテリアストーン置物 御影石製品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 05時 40分に出品され03月16日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 寸法 7×5×8cm

白大理石/樹脂台付



生まれ年の干支をインテリアに



幸運の白ヘビ