『三岳1800ml 屋久の石楠花1800ml ギフトセット【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 23時 19分に出品され03月30日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「三岳1800ml」と「屋久の石楠花1800ml」の焼酎ギフト、飲み比べセットです。大切な方への感謝を込めた贈り物（御祝，御礼，お中元，お歳暮，内祝，退職祝，父の日）などに最適です！プレミア焼酎のセットです。箱代、包装代は無料！「のし」ご必要の方は無料にて対応致します。未成年者に対しての酒類販売は致しません。