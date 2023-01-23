『AHMAD TEA アーマッドティー ティーバッグ デカフェ アールグレイティー 紅茶 ×6箱（600袋） 【3〜4営業日以内に出荷】 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 04時 33分に出品され05月04日 04時 33分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名 AHMAD TEA アーマッドティー ティーバッグ デカフェ アールグレイティー

商品詳細 柑橘系の果実ベルガモットの高貴な香りが広がるアーマッドティーで一番人気のブレンドです。ストレートティーはもちろん、ミルクティーでも お楽しみいただけます。味、香りを損ないにくいアルミパック個包装のティーバッグです。