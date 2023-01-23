『時計 DEMI LOUS. 掛け時計 天然木製 おしゃれ アナログ 無垢材 連続秒針 静音 ムーブメント インテリア リビング 寝室 オフィス デ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 11分に出品され03月19日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 掛け時計、壁掛け時計

【商品名】

DEMI LOUS. 掛け時計 天然木製 おしゃれ アナログ 無垢材 連続秒針 静音 ムーブメント インテリア リビング 寝室 オフィス デ



【ブランド】

DEMI LOUS.



【商品説明】

・【ウッドがお好きな方へ】厚みのある天然木を使用しとても高級感があります

・【デザイナーズ時計】木の風合いが自然な優しい雰囲気を醸し出します。

・【付属品】：壁掛けフック。電池はついておりません。

・【商品仕様】無垢材使用。幅 30cm高さ30cm奥行２cm / 重量：約1kg /素材：ラバーウッド

・【掛け時計・音がしない】寝室でも使える連続秒針静音ムーブメント搭載

・【駆動】単三電池１本（別売り）



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 33.10 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 1.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。